Великобритания заморозила активы российского ВТБ и ввела санкции против «Аэрофлота»

Великобритания заморозила активы российского ВТБ и ввела санкции против «Аэрофлота»

Великобритания заморозила активы российского ВТБ и ввела санкции против «Аэрофлота»

Сегодня, 22:46
Политика
Фото: pixabay.com
Великобритания заморозила все активы российского банка ВТБ, а также ввела санкции против компании «Аэрофлот» из-за ситуации с ДНР и ЛНР.

Также введены ограничения на размер депозита, который могут держать в стране российские граждане на счетах и запрещен экспорт высокотехнологичной продукции из РФ. Кроме того, премьер министр Великобритании Борис Джонсон ввел санкции в отношении «Аэрофлота» и не исключил в дальнейшем отключение России от Swift. Он заявил, что Великобритания собирается «выдавливать Россию из мировой экономики», пишет РИА Новости.

Напомним, 24 февраля президент России сообщил о начале военной операции на территории ДНР и ЛНР. После этого глава Украины Владимир Зеленский прекратил дипломатические отношения с нашей страной. На фоне обострения конфликта в России и в Украине мирные жители устраивают митинги. По последним данным, перестали работать сайты президента, госдумы и правительства России.

Сюжеты:
ДНР и ЛНР
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