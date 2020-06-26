Екатеринбурженку оштрафовали за фиктивные экзамены по русскому языку для мигрантов

За последние два года женщина организовала незаконное пребывание 15 иностранным гражданам в России. Осужденная подготавливала и раздавала ответы на тесты иностранцам. Затем направляла акты об успешной сдаче экзаменов, а также видеозаписи, после чего гражданам иностранных государств были выданы сертификаты и патенты, которые дают право на временное проживание, вид на жительство и гражданство Российской Федерации.