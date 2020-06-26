Екатеринбурженку оштрафовали за фиктивные экзамены по русскому языку для мигрантов
Сегодня, 12:37ПолитикаФото: 1mediainvest.ru
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Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес решение по делу в отношении местной жительницы, которая обвинялась по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) назначив ей меру наказания в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
Осужденная являлась членом комиссии по проведению комплексного экзамена для иностранных граждан по русскому языку, истории России и основам Российского законодательства в «Российском университете дружбы народов».
За последние два года женщина организовала незаконное пребывание 15 иностранным гражданам в России. Осужденная подготавливала и раздавала ответы на тесты иностранцам. Затем направляла акты об успешной сдаче экзаменов, а также видеозаписи, после чего гражданам иностранных государств были выданы сертификаты и патенты, которые дают право на временное проживание, вид на жительство и гражданство Российской Федерации.
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