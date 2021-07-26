Осужденные свердловской колонии спели рэп и сняли клип о вакцинации от коронавируса

С призывом принять участие в массовой вакцинации от коронавируса к свердловчанам обратились осужденные ИК № 16 города Краснотурьинска.
Они написали текст для песни в стиле рэп и записали на нее видеоклип в студии кабельного телевидения «Отражение» при исправительном учреждении, а заем опубликовали его на YouTube.
Как отметили в пресс-службе регионального управления ГУФСИН, лекции и просветительские беседы по профилактике «ковида» и необходимости соблюдения правил санитарной безопасности в краснотурьинской колонии проводятся регулярно.
Напомним, Минтруд РФ разрешил отстранять от работы за отказ вакцинироваться от COVID-19 без сохранения заработной платы. Работодатель может оправить сотрудника в неоплачиваемый отпуск, если тот не предоставил в срок документы о прививке от коронавируса, либо справку, подтверждающую наличие медотвода.