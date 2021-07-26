Осужденные свердловской колонии спели рэп и сняли клип о вакцинации от коронавируса

Осужденные свердловской колонии спели рэп и сняли клип о вакцинации от коронавируса
Осужденные свердловской колонии спели рэп и сняли клип о вакцинации от коронавируса
Сегодня, 14:35ПолитикаФото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области
Видео на трэк в стиле рэп о необходимости вакцинации от COVID-19 записали осужденные краснотурьинской ИК № 16.

С призывом принять участие в массовой вакцинации от коронавируса к свердловчанам обратились осужденные ИК № 16 города Краснотурьинска.

Они написали текст для песни в стиле рэп и записали на нее видеоклип в студии кабельного телевидения «Отражение» при исправительном учреждении, а заем опубликовали его на YouTube.

Видео:пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

Как отметили в пресс-службе регионального управления ГУФСИН, лекции и просветительские беседы по профилактике «ковида» и необходимости соблюдения правил санитарной безопасности в краснотурьинской колонии проводятся регулярно.

Напомним, Минтруд РФ разрешил отстранять от работы за отказ вакцинироваться от COVID-19 без сохранения заработной платы. Работодатель может оправить сотрудника в неоплачиваемый отпуск, если тот не предоставил в срок документы о прививке от коронавируса, либо справку, подтверждающую наличие медотвода.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области Коронавирус
Материалы по теме:
Свердловская областьвидеоКраснотурьинскколонияклипвакцинацияИК №16рэпосужденныекоронавирус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы