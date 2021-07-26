Осужденные свердловской колонии спели рэп и сняли клип о вакцинации от коронавируса

Напомним, Минтруд РФ разрешил отстранять от работы за отказ вакцинироваться от COVID-19 без сохранения заработной платы. Работодатель может оправить сотрудника в неоплачиваемый отпуск, если тот не предоставил в срок документы о прививке от коронавируса, либо справку, подтверждающую наличие медотвода.