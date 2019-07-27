Евгений Куйвашев потерял 15 строчек в рейтинге цитируемости губернаторов
Сегодня, 12:29ПолитикаФото: gubernator96
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Согласно рейтингу цитируемости губернаторов от Медиалогии губернатор Свердловской области в июне потерял 15 позиций.
Свердловский губернатор занял предпоследнюю 19 строчку рейтинга. На первом месте мэр Москвы Сергей Собянин. Также на лидирующих позициях оказался глава Чечни Рамзан Кадыров, на третьем месте — губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Евгений Куйвашев находился в десятке рейтинга в марте, когда продвигал заявку на проведение Универсиады, в мае — на фоне протестов у драмтеатра.
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