Евгений Куйвашев потерял 15 строчек в рейтинге цитируемости губернаторов

Свердловский губернатор занял предпоследнюю 19 строчку рейтинга. На первом месте мэр Москвы Сергей Собянин. Также на лидирующих позициях оказался глава Чечни Рамзан Кадыров, на третьем месте — губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Евгений Куйвашев находился в десятке рейтинга в марте, когда продвигал заявку на проведение Универсиады, в мае — на фоне протестов у драмтеатра.