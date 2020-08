В регионы России, в том числе и в Свердловскую область направлено 34 миллиарда рублей на выплаты семьям с детьми в возрасте от трёх до семи лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во время заседания Правительства.

По словам пресс-службы кабмина, денежные средства уже направлены. Эти выплаты назначены президентом с 2020 года для малообеспеченных семей. С августа этого года процедура оформления стала проще, а именно теперь не надо предоставлять документы со сведениями об алиментах. В Свердловской области поддержку получают около 55,5 тысяч семей. Размер ежемесячной выплаты составляет 5 757 рублей. Напомним, что женщина из Екатеринбурга не смогла оформить пособие из-за лишних 94 рублей в зарплате. Матери-одиночке из Екатеринбурга отказали в пособии из-за лишних 94 рублей в зарплате

