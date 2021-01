Евгений Куйвашев определил обязанности своих заместителей

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распределил сферы обязанностей среди своих заместителей. Соответствующий указ подписан 28 января.

Губернатор Евгений Куйвашев указал, чем будут заниматься его заместители. Первый заместитель Александр Высокинский будет курировать Министерства экономики и Мининвестиций, производить оценку эффективности органов исполнительной власти, местного самоуправления. Кроме того, он будет заменять губернатора, когда тот отсутствует. Алексей Шмыков займется контролем деятельности Министерства промышленности, Министерства природы, Министерство агропромышленного комплекса и департамент ветеринарии. Напомним, 19 января Евгений Куйвашев определил обязанности замгубернатора Олега Чемезова. Он будет будет курировать работу Министерства финансов региона. Евгений Куйвашев назначил замгубернатора Чемезова куратором свердловского Минфина

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter