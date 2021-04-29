Почему с каждым годом уменьшается число избирателей в Нижнем Тагиле: мнения экспертов

Численность избирателей уточняется дважды в год — по состоянию на 1 января и на 1 июля. Согласно официальным данным, опубликованным на сайте избирательной комиссии Нижнего Тагила, на 1 июля 2016 в нашем городе было зарегистрировано 279,7 тысячи избирателей, а на 1 января 2021 года уже 266,7 тысячи — а это общее снижение электората на 5%. В Дзержинском и Ленинском районах число голосующих горожан уменьшилось на 6% в каждом, в Тагилстроевском районе на 2,3%. Вместе со специалистами мы увидели несколько причин сокращения числа избирателей в городе.
Одним из факторов сокращения численности электората эксперты назвали высокую смертность. По всей стране, в Европе, в Соединенных Штатах смертность связывают в том числе и с Covid-19. Пандемия вносит свои коррективы, как отметили эксперты в комментариях TagilCity.ru.
Смертность не только у пенсионеров. Конечно, в связи с последними событиями у людей и среднего возраста тоже смертность повышенная, сказал председатель нижнетагильского отделения «Партии роста» Евгений Рохлин.
Причиной сокращения числа избирателей является трудовая миграция. Тагильчане среднего и старшего возрастов переезжают в другие города из-за смены места работы.
Идет деиндустриализация, соответственно депопуляция населения. Раньше люди были нужны для того, чтобы работать на заводах — на заводах идет сокращение людей, соответственно идет снижение численности людей. И мы видим переток людей из моногородов и небольших городов в большие города, рассказал TagilCity.ru Евгений Рохлин.
Директор Центра «Аналитик» Андрей Мозолин также отметил причину снижения численности избирателей Нижнего Тагила, связанную с маленьким заработком.
Оптимизация производства, снижение объемов выпускаемой продукции на крупнейших предприятиях Нижнего Тагила привели к оттоку трудоспособных жителей. Люди стали уезжать туда, где можно заработать. В родном городе эта возможность есть далеко не у всех, выделил Андрей Мозолин.
Снижение численности электората связывают и с миграцией людей молодого возраста. Евгений Рохлин прокомментировал, что молодежь стремится уехать из Нижнего Тагила в большие города с развитой инфраструктурой, потенциалом для их реализации.
Получение качественного образования, переезды в большие города с их развитой инфраструктурой и большим потенциалом для собственной реализации — все это всегда было привлекательным для молодых людей. И, уезжая на обучение, очень немногие планируют вернуться обратно, сообщил TagilCity.ru Андрей Мозолин.
По словам директора Нижнетагильского технологического института Владислава Потанина, убытие молодежи касается всех городов страны. Есть ряд предпочтений: кто-то выбирает профессию, кто-то заработную плату, кто-то престижность, кто-то город.
Казалось бы, что люди уезжают в Екатеринбург. Но, если не ошибаюсь, в Екатеринбург от нас уезжает 10-15%, остальные уезжают в другие города. Поэтому, мне кажется, такой демографический миграционный процесс идет по всей России, отметил Владислав Потанин.
Низкая рождаемость в России в 90-годы повлекла за собой демографическую яму и, как следствие, снижение численности избирателей на сегодняшний день.
По мнению Андрея Мозолина, за последние пять лет наблюдается наложение двух демографических ям, связанных с последствиями Великой Отечественной войны, с одной стороны, и резкого снижения рождаемости начала 90-х, с другой.
Это будет фиксироваться не только в Нижнем Тагиле, но и в большинстве регионов страны, как заметил руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.
Мы же с вами два года назад начали спускаться в демографическую яму, с которой мы будем спускаться еще лет семь. Это объективный процесс,подчеркнул Петр Кирьян.
Сокращение численности избирателей Нижнего Тагила за последние 5 лет объясняется объективными причинами. И с такой тенденцией на сегодняшний день столкнулся не только наш город.