Почему с каждым годом уменьшается число избирателей в Нижнем Тагиле: мнения экспертов

Численность избирателей уточняется дважды в год — по состоянию на 1 января и на 1 июля. Согласно официальным данным, опубликованным на сайте избирательной комиссии Нижнего Тагила, на 1 июля 2016 в нашем городе было зарегистрировано 279,7 тысячи избирателей, а на 1 января 2021 года уже 266,7 тысячи — а это общее снижение электората на 5%. В Дзержинском и Ленинском районах число голосующих горожан уменьшилось на 6% в каждом, в Тагилстроевском районе на 2,3%. Вместе со специалистами мы увидели несколько причин сокращения числа избирателей в городе.