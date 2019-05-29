Глава Екатеринбурга потерял шесть позиций в рейтинге мэров из-за протестов в сквере

По мнению экспертов, падение рейтинга мэра уральской столицы связано с протестами в сквере у Театра драмы против строительства храма святой Екатерины.

Политологи отмечают, что в ситуации с храмом Высокинский прошел «стресс-тест».

Оценки по этому поводу ходят разные, но главное – что он вышел, в отличие от городских депутатов, которые отсиделись и предпочитали не вмешиваться в происходящее, отмечает политолог Александр Белоусов.