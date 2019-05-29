Глава Екатеринбурга потерял шесть позиций в рейтинге мэров из-за протестов в сквере
Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал исследование, согласно которому глава Екатеринбурга Александр Высокинский опустился в рейтинге мэров с 19 на 25 строчку.
По мнению экспертов, падение рейтинга мэра уральской столицы связано с протестами в сквере у Театра драмы против строительства храма святой Екатерины.
Политологи отмечают, что в ситуации с храмом Высокинский прошел «стресс-тест».
Оценки по этому поводу ходят разные, но главное – что он вышел, в отличие от городских депутатов, которые отсиделись и предпочитали не вмешиваться в происходящее, отмечает политолог Александр Белоусов.
Напомним, что в Екатеринбурге с 13 мая проходили стихийные акции протеста, когда вокруг площадки у Театра драмы был поставлен забор для строительства храма святой Екатерины. Горожане были недовольны выбранным местом для возведения храма. Конфликтующие стороны смогло примирить предложение Владимира Путина о проведении опроса о месте строительства храма.