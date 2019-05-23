Мэр Екатеринбурга все еще хочет построить храм в Театральном сквере
23 мая на встрече с православными активистами мэр Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил, что пока не спешит вычеркивать Театральный сквер из списка мест для строительства Храма святой Екатерины, пишет портал Е1.
Глава города под аплодисменты присутствующих заявил:
Я не готов сегодня вычеркивать площадку из шорт-листа для голосования!
Его поддержали православные активисты, отметив, что Театральный сквер — наиболее подходящая площадка для строительства храма. Они считают, что религиозный объект хорошо впишется в облик города, также рядом находится река Исеть, что добавляет очков выбранному месту.
При этом представители Фонда святой Екатерины, которые являются инициаторами строительства храма, не были категоричны в высказываниях, они сказали, что готовы рассмотреть любой вариант, который одобрят горожане.
Мэр столицы Урала обещал собравшимся, что изложит свою позицию губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Напомним, что губернатор 22 мая официально сообщил, что будет выбрана другая площадка для строительства.
Противостояние у Храма-на-Драме началось 13 мая. На ситуацию обратил внимание президент России Владимир Путин, который предложил решить конфликт путем голосования. По результатам опроса ВЦИОМ, 74% горожан считают Театральный сквер неподходящей площадкой для возведения Храма святой Екатерины.