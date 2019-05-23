Мэр Екатеринбурга все еще хочет построить храм в Театральном сквере

Глава города под аплодисменты присутствующих заявил:

Я не готов сегодня вычеркивать площадку из шорт-листа для голосования!

Его поддержали православные активисты, отметив, что Театральный сквер — наиболее подходящая площадка для строительства храма. Они считают, что религиозный объект хорошо впишется в облик города, также рядом находится река Исеть, что добавляет очков выбранному месту.

При этом представители Фонда святой Екатерины, которые являются инициаторами строительства храма, не были категоричны в высказываниях, они сказали, что готовы рассмотреть любой вариант, который одобрят горожане.

Мэр столицы Урала обещал собравшимся, что изложит свою позицию губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Напомним, что губернатор 22 мая официально сообщил, что будет выбрана другая площадка для строительства.