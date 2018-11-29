Льготный налоговый режим для самозанятых будет введен в РФ
Сегодня, 14:48ПолитикаФото: http://duma.gov.ru
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Самозанятые в РФ, оказывающие услуги юридическим лицам будут платить 6% налога, за услуги физлицам предполагается выплата 4% по налоговой ставке. Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.
15 ноября пакет законов о введении специального льготного режима для самозанятых в РФ был принят третьем чтении госдумой. 23 ноября его одобрил Совет Федерации, а 27 ноября подписал Владимир Путин.
Согласно реформе, самозанятые, оказывающие услуги или продающие товары физлицам, будут платить 4% по налоговой ставке, а те, кто оказывает услуги юрлицам или ИП – 6%.
Нововведения коснутся Москвы, Московской области, Калужской области и Республики Татарстан. Налоговый эксперимент продлится с 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 года.
По словам Председателя Комитета по бюджету и налогам Андрея Макарьева, в законе прописано о гарантии неухудшения его условий сроком на 10 лет, сообщается на официальном сайте государственной думы.
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