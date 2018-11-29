Льготный налоговый режим для самозанятых будет введен в РФ

15 ноября пакет законов о введении специального льготного режима для самозанятых в РФ был принят третьем чтении госдумой. 23 ноября его одобрил Совет Федерации, а 27 ноября подписал Владимир Путин.

Согласно реформе, самозанятые, оказывающие услуги или продающие товары физлицам, будут платить 4% по налоговой ставке, а те, кто оказывает услуги юрлицам или ИП – 6%.

Нововведения коснутся Москвы, Московской области, Калужской области и Республики Татарстан. Налоговый эксперимент продлится с 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 года.

3 «Верх цинизма»: хотят ли самозанятые в Нижнем Тагиле выйти из тени и платить налоги? Фото В Российской Федерации с 1 января 2019 года будет введён специальный налоговый режим – так называемый «Налог на профессиональный доход», или налог для самозанятых. Под действие режима попадут четыре субъекта, среди которых пока нет Свердловской области.