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Льготный налоговый режим для самозанятых будет введен в РФ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Льготный налоговый режим для самозанятых будет введен в РФ

Сегодня, 14:48ПолитикаФото: http://duma.gov.ru
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