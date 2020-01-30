Спикер гордумы предложил запретить иностранное гражданство супругам госслужащих
Сегодня, 09:12ПолитикаФото: скриншот с видеосюжета «Тагил-ТВ»
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Во время обсуждения поправок в Конституцию спикер Нижнетагильской городской думы Вадим Раудштейн предложил запретить иметь иностранное гражданство не только госслужащим, но и их супругам, пишет АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
Мы сами все знаем, что очень часто супруги должностных лиц имеют значительные средства и так далее… Для того чтобы этого не было, нужно, чтобы закон распространялся и на супругов. Чтобы и они не имели виды на жительство и гражданство другой страны,отметил спикер на заседании политсовета местного отделения «Единой России».
Напомним, круглый стол по вопросам внесения поправок в Конституцию прошел в Свердловской области 29 января в резиденции губернатора Евгения Куйвашева. К участию в нем также был приглашен мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, депутаты и чиновники.
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