Спикер гордумы предложил запретить иностранное гражданство супругам госслужащих

Мы сами все знаем, что очень часто супруги должностных лиц имеют значительные средства и так далее… Для того чтобы этого не было, нужно, чтобы закон распространялся и на супругов. Чтобы и они не имели виды на жительство и гражданство другой страны,отметил спикер на заседании политсовета местного отделения «Единой России».