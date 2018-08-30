Специалисты проконтролируют пенсионную реформу в Свердловской области

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30 августа губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о создании рабочей группы по вопросам изменений пенсионной системы в России.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: «Вечерние Ведомости»
30 августа на заседании правительства Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев заявил о том, что в регионе будет создана рабочая группа. Ее деятельность будет направлена на реализацию установок президента РФ Владимира Путина и изменений пенсионной системы в России.
Первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов назначен контролировать деятельность рабочей группы.
Евгений Куйвашев подчеркнул, что установки главы государство необходимо «перевести на язык практических решений».
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