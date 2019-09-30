Итоги недели: гордый шахматист, аптечная война и последние штрихи на БКАД

На прошлой неделе синоптики обещали снег, и мы заволновались: не станет ли это проблемой для дорожников. Поговорили с подрядчиком — Гаджи Абдуловым из «УБТ-Сервиса» и Игорем Васильевым из «Тагилдорстроя».

В Нижнем Тагиле обещают снег, а БКАД ещё не сданы. Успеют ли дорожники их сделать?

А вообще, если судить по данным администрации, с ремонтом дорог в Нижнем Тагиле всё просто прекрасно. Пока остальным регионам в правительстве грозят закрытие финансирования за медленные темпы, тагильские дорожники идут с опережением.

Правительство пригрозило регионам закрытием финансирования за срыв ремонта дорог

Помните, писали про 77-летнего шахматиста, который ночует на вокзале, но регулярно участвует в городских турнирах и даже призовые места занимает? После нашей публикации соцработники вызвались ему помочь с жильём, но пенсионер оказался гордым.

Бездомный шахматист из Нижнего Тагила отказался от жилья и остался на вокзале

Прошлись по городским аптекам и посчитали, какие — местные, а какие — нет, а также сравнили перспективы тагильских сетей с федеральными. Как и следовало ожидать, вывод получился не в пользу первых.

«Профессия фармацевта принижена». Как выживают аптечные сети Нижнего Тагила

Наш журналист пообщался с фотографами из Нижнего Тагила, которые выходят в мировые топ-списки (кто регулярно, кто-то в этом году впервые). Пытались понять, что же такого особенного в нашем городе, что здесь появляются крутые фотохудожники и фоторепортажники.