Ростехнадзор снова выявил нарушения на УЗП в Нижнем Тагиле

Согласно отчету надзорного ведомства, на заводе не пересмотрен план по локализации и ликвидации последствий аварии по новым технологиям. Кроме того, на УЗП не обеспечена промышленная и экологическая безопасность при остановке цеха производства пластификаторов и разлива — отсутствует решение комиссии.

Химико-технические процессы проводятся без технологического регламента. На УЗП не разработан и не выполнен комплекс мер по долгосрочной остановке и консервации цехов по производству пластификаторов и разлива: отсутствует необходимая документация, не произведен расчёт средств, материалов, оснащения, реагентов, энергоресурсов и работников, а также не проведён ремонт, диагностирование и метрологический контроль. При консервации цехов не обеспечена материальная сохранность здания, а Ростехнадзор не был уведомлен о данном мероприятии.

На предприятии не аттестован механик, отвечающий за работу технических устройств, трубопроводов и паропроводов. Кроме того, не проведена экспертиза промышленной безопасности отделения дистилляции, а также в нем эксплуатируется лифт без уведомления Ростехнадзора.

На заводе отсутствует проектная документация на строительство склада готовой продукции.

Предписания вынесены генеральному директору Евгению Тольману. Срок исполнения — до 10 марта 2020 года.

На момент публикации материала получить комментарий от предприятия не удалось, по номерам телефона, указанным на сайте УЗП, никто не ответил.