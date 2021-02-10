Нобелевский лауреат из Нижнего Тагила проведет исследования на 500 миллионов рублей

Нобелевский лауреат из Нижнего Тагила проведет исследования на 500 миллионов рублей

Сегодня, 22:36НаукаPhoto: 1mediainvest.ru
Нобелевский лауреат Константин Новоселов из Нижнего Тагила будет руководить российской лабораторией физики программируемых функциональных материалов, на создание которой Владимир Потанин выделил 500 миллионов рублей из личных средств.

Данный вклад полностью покрывает нужды лаборатории на первые пять лет ее деятельности, сообщает пресс-служба компании «Интеррос».

Отмечается, что в лаборатории исследователи начнут создавать «умные» материалы для будущих нейрокомпьютеров. В своих исследованиях ученые будут использовать известные нанотехнологии, а также создавать новые.

Напомним, новая лаборатория появится на базе Московского физико-технического института. Полмиллиона рублей на развитие фундаментальной науки направил глава холдинга «Интеррос» предприниматель Владимир Потанин.

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