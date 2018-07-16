Тагильчане могли наблюдать пролетавшую в небе МКС

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В ночь с 14 на 15 июля 2018 года в 3:30 ночи в небе между рекой Черной и горой Белой в Свердловской области можно было рассмотреть международную космическую станцию, пролетающую с запада на восток.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: «Тагил-ТВ»
Инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев сообщает, что так происходит раз в два-три месяца.
Видео
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Видео: Андрей Волегов
Периоды видимости станции становятся особенно благоприятными к лету. Это связано с тем, что солнце сейчас хорошо освещает станцию.
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