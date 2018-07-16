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Тагильчане могли наблюдать пролетавшую в небе МКС
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчане могли наблюдать пролетавшую в небе МКС

Сегодня, 14:00Наука
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