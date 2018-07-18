Пересдадите в следующем году: МинОбр не увидел проблемы с ЕГЭ у тагильчан

Ранее сообщалось о том, что ребята не выполнили формальные требования экзамена, хотя, по их словам, с написанием сочинения они справились. В связи с этим выпускники подали апелляции в конфликтную комиссию, эксперты которой рассмотрели жалобы на трех этапах проверки.

В министерстве образования отмечают, что единственный выход в этой ситуации – пересдача экзамена в следующем году.

Проверка работ в рамках ЕГЭ по английскому языку продолжается, поэтому общая картина по сдаче будет ясна в августе.

Родители учеников из Нижнего Тагила подали обращения в Рособрнадзор. О результатах этих проверок пока не сообщается. Выпускники настаивают на проведении независимой экспертизы работ учащихся. Следующим шагом в этом деле будет суд.