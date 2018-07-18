Пересдадите в следующем году: МинОбр не увидел проблемы с ЕГЭ у тагильчан

В региональном министерстве образования Свердловской области не увидели проблемы в том, что около 80% тагильских учеников получили ноль баллов за эссе по английскому языку.
Ранее сообщалось о том, что ребята не выполнили формальные требования экзамена, хотя, по их словам, с написанием сочинения они справились. В связи с этим выпускники подали апелляции в конфликтную комиссию, эксперты которой рассмотрели жалобы на трех этапах проверки.
В министерстве образования отмечают, что единственный выход в этой ситуации – пересдача экзамена в следующем году.
Проверка работ в рамках ЕГЭ по английскому языку продолжается, поэтому общая картина по сдаче будет ясна в августе.
Родители учеников из Нижнего Тагила подали обращения в Рособрнадзор. О результатах этих проверок пока не сообщается. Выпускники настаивают на проведении независимой экспертизы работ учащихся. Следующим шагом в этом деле будет суд.
Все несогласные с результатами ЕГЭ родители и учителя встречались накануне по этому поводу. На встречу пришёл и пообещал оказать помощь представитель Ассоциации юристов России. В ближайшее время мы подготовим и подадим исковое заявление в суд,заявил отец одного из выпускников.