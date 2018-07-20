2000-летний таинственный черный саркофаг был найден учеными в Египте

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Египетские ученые начали процедуру вскрытия черного саркофага, обнаруженного в Александрии в начале июля на месте строительства одного из зданий. Содержимое находки за все время нахождения под землей не тронули мародеры.
19 июля ученые и инженеры Египта приступили к вскрытию таинственного саркофага, обнаруженного в начале июля под площадкой строительства одного из зданий в Александрии.
Саркофаг изготовлен из черного гранита массой 25-30 тонн. Рядом с ним обнаружили фрагмент статуи мужчины длиной 40 сантиметров и другие артефакты. Анализ показал, что возраст находки составляет около 2 тыс. лет.
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Как сообщает Life.ru, в целях соблюдения мер безопасности при вскрытии на площадке остались только специалисты. Комиссия Министерства по делам памятников древности беспокоится, что внутри может оказаться ядовитый газ. На данный момент крышку приподняли на 5 сантиметров.
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