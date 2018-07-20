2000-летний таинственный черный саркофаг был найден учеными в Египте

19 июля ученые и инженеры Египта приступили к вскрытию таинственного саркофага, обнаруженного в начале июля под площадкой строительства одного из зданий в Александрии.

Саркофаг изготовлен из черного гранита массой 25-30 тонн. Рядом с ним обнаружили фрагмент статуи мужчины длиной 40 сантиметров и другие артефакты. Анализ показал, что возраст находки составляет около 2 тыс. лет.