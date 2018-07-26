Нижний Тагил прошел отбор на конкурсе «Лучшая муниципальная практика»

Проект муниципалитета, представленный в номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах», будет рассмотрен в Минюсте РФ.

Представители Нижнего Тагила рассказали о том, что взаимодействие власти и общества в городе осуществляется через ТОСы. Главный секрет – активные горожане, которые хотят порядка там, где живут.

Врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил следующее: