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Нижний Тагил прошел отбор на конкурсе «Лучшая муниципальная практика»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нижний Тагил прошел отбор на конкурсе «Лучшая муниципальная практика»

Сегодня, 06:00Наука
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