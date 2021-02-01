В Екатеринбурге начался прием заявок на участие в «Ночи музыки-2021»

В Екатеринбурге начался прием заявок на участие в «Ночи музыки-2021»

Сегодня, 16:11ОбществоPhoto: пресс-служба Ural Music Night
Организаторы фестиваля «Ночь музыки» начали прием заявок на участие в Екатеринбурге в 2021 году.

Бесплатный фестиваль «Уральская Ночь музыки» пройдет в седьмой раз в столице Урала. Заявки принимаются от музыкантов из любых стран с 1 февраля по 22 марта. Каждую из них прослушают минимум пять экспертов и оценят музыкантов через личные кабинеты.

В 2020 году на участие было подано более 1300 заявок. Одним из нововведений в прошлом году стала возможность финансовой поддержки молодых музыкантов. В этом году система продолжит работать: каждый зритель сможет перечислять средства коллективам через мобильное приложение или сайт фестиваля.

В 2021 году фестиваль состоится 25 июня, планируется присутствие 300 тысяч гостей и трех тысяч музыкантов. Оффлайн и онлайн концерты будут проведены на 100 сценах.

Напомним, в 2020 году Ural Music Night удалось провели несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Мероприятие стало самым большим музыкальным фестивалем в мире.

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