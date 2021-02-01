В Екатеринбурге начался прием заявок на участие в «Ночи музыки-2021»

В 2020 году на участие было подано более 1300 заявок. Одним из нововведений в прошлом году стала возможность финансовой поддержки молодых музыкантов. В этом году система продолжит работать: каждый зритель сможет перечислять средства коллективам через мобильное приложение или сайт фестиваля.