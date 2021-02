В шести городах Свердловской области прошли несанкционированные митинги

31 января прошли митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального в шести городах Свердловской области.

По сообщениям СМИ и пабликам акции протеста прошли в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Асбесте, Карпинске и Екатеринбурге. В некоторых городах митинги были немногочисленными. В Нижнем Тагиле на пикет вышли 150 человек, некоторых задержала полиция. В Каменске-Уральском прошло несколько одиночных пикетов, задержаний не было. В Кранотурьинске на центральную площадь вышли 10 человек, один из них был с плакатом. Столько же сторонников Навального с воздушными шарами вышли на пикет в Асбесте. В Карпинске в несанкционированном митинге приняли участие около 20 человек. Самая массовая акция протеста прошла в Екатеринбурге. По данным министерства общественной безопасности региона, в акции приняли участие 2,3 тысячи человек, по данным активистов — около семи тысяч сторонников оппозиционера. Правозащитники Екатеринбурга сообщили о задержании около 60 человек. Напомним, в Нижнем Тагиле на несогласованном митинге в поддержку Навального был задержан блогер Максим Емельянов, который пришел на акцию протеста с ершиком и конституцией. Тагильский блогер с ершиком и конституцией был задержан на несогласованном митинге

