Ошибочные штрафы с дорожных камер предложила отменить Генпрокуратура России

В прошлом году регионы России охватила проверка. Генеральная прокуратура выясняла, как используются камеры фиксации нарушений правил дорожного движения - по прямому назначению или с корыстным умыслом.
Одним из регионов, попавшим в поле зрения ведомства, была Нижегородская область. Сотрудники прокуратуры узнали, что с 21-го по 26 августа инспекция ГИБДД вынесла более 6 500 штрафов за превышение скорости почти на 4,2 миллиона рублей.
На самом же деле водители ничего не нарушали. Систему просто неправильно смонтировали, и она работала с погрешностью. Деньги автобилистам пришлось из бюджета вернуть.
По итогу проверок Генпрокуратура выдвинула инициативу об изменении федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности». Это позволит упростить механизм аннулирования ошибочных штрафов в ГИБДД. Чтобы камеры действительно использовались по их прямому назначению, сообщает «Ъ».