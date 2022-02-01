Ошибочные штрафы с дорожных камер предложила отменить Генпрокуратура России

Одним из регионов, попавшим в поле зрения ведомства, была Нижегородская область. Сотрудники прокуратуры узнали, что с 21-го по 26 августа инспекция ГИБДД вынесла более 6 500 штрафов за превышение скорости почти на 4,2 миллиона рублей.