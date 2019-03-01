Сервис по борьбе с коррупцией создан на сайте ФССП Свердловской области

В разделе сайте описаны конкретные ситуации, на примере которых объясняются положения законодательства в сфере противодействия коррупции.

Специалисты напоминают, что функции ФССП, направленные на своевременное исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц осуществляются бесплатно. Ход исполнительного производства не предусматривает передачи денег судебному исполнителю. Также на сайте сообщается, что оплата задолженности осуществляется на депозитный счет структурного подразделения территориального органа ФССП России или на счет взыскателя.

Также в новом разделе представлен алгоритм действий граждан в случае столкновения с вымогательством.