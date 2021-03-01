Тагильчане выбрали дизайн стелы «Город трудовой доблести»

На совещании в режиме ВКС были подведены итоги конкурса на лучший эскизный проект стелы «Город трудовой доблести», сообщила пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
При выборе победителя учитывалось общественное голосование, а также мнение глав городов трудовой доблести.
Архитектура стелы будет представлять собой 19-метровую колонну, выполненную из гранита. На ней будет увенчан герб Нижнего Тагила, а также размещен указ о присвоении городу почетного звания.
Место для возведения стелы также было выбрано горожанами, она будет установлена на Привокзальной площади. До конца марта 2021 года планируется закончить разработку проектной документации.
Напомним, в июле 2020 года в Нижнем Тагиле прошло голосование по выбору места нахождения стелы. Изначально жителям города было предоставлено три варианта.