В Екатеринбурге названо возможное место появления стелы «Город трудовой доблести»

В Екатеринбурге названо возможное место появления стелы «Город трудовой доблести»

Сегодня, 15:47ОбществоPhoto: Яндекс.Карты
В Екатеринбурге возможным местом появления стелы в честь присвоения звания «Город трудовой доблести» назван отель «Центральный».

Данный вопрос находится на обсуждении. Так как сменился градоначальник, решения затягивается. Вероятно, что стела появится у гостиницы «Екатеринбург Центральный», рассказал ЕАН заместитель губернатора Свердловской области Сергей Бидонько.

Вице-губернатор отметил, что необходимо учесть все тонкости. Окончательное решение будет принято в феврале.

Напомним, в июле 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Город трудовой доблести» Екатеринбургу и Нижнему Тагилу. Кроме того, звание получили еще 16 городов России.

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