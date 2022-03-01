Верховный суд России поддержал свердловчанку в споре с банком «Русский стандарт»

Что получилось. На кредитной карте было 75 тысяч рублей. Банк получил с клиента более 160 тысяч рублей. И еще приписал 120 тысяч рублей задолженности, объяснил юрист девушки. Но теперь, когда они в суде добилась отмены повышение процентов по кредиту, можно вполне рассчитывать на возвращение излишне потраченных средств.