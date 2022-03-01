Верховный суд России поддержал свердловчанку в споре с банком «Русский стандарт»

Верховный суд России поддержал свердловчанку в споре с банком «Русский стандарт»
Верховный суд России поддержал свердловчанку в споре с банком «Русский стандарт»
Сегодня, 13:03ОбществоФото: 1MI

Банк «Русский стандарт» проиграл суд жительнице Екатеринбурга

Жительница Екатеринбурга через Верховный суд добилась отмены повышения процентов по выданному кредиту в банке.

По словам девушки, она занималась бизнесом. Осенью 2011 года ей потребовались деньги, чтобы рассчитаться с поставщиком товара из Турции. И тогда она вспомнила об имеющейся у нее кредитной карте банка «Русский стандарт». Пошла и сняла с нее в банкомате 75 тысяч рублей.

Пытаясь расплатиться, она поняла, что это у нее не получается. И только прочитав договор внимательно, поняла в чем дело. Оказывается, в 2014 году банк воспользовался согласием клиента на повышение тарификации обслуживания займа. Тарификация изменилась, но банк не поставил клиента об этом в известность.

Когда начались просрочки, девушке стали звонить. Свердловчанка поначалу выполняла все требования банка, а потом обратилась в суд. Районный и областной в удовлетворении исковых претензий ей отказали. А Верховный рассмотрел это дело более пристально и счел действия «Русского стандарта» незаконными.

По закону ни один российский банк не может говорить, что клиент принял новый тариф, даже если прописал в договоре заранее, что определенные действия заемщика считаются его согласием, пишет Е1 со ссылкой на юриста. А девушка смогла доказать, что не знала об изменении тарифа после заключения сделки.

Что получилось. На кредитной карте было 75 тысяч рублей. Банк получил с клиента более 160 тысяч рублей. И еще приписал 120 тысяч рублей задолженности, объяснил юрист девушки. Но теперь, когда они в суде добилась отмены повышение процентов по кредиту, можно вполне рассчитывать на возвращение излишне потраченных средств.

Сюжеты:
Екатеринбург
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