Екатеринбурженка заставила банк вернуть ошибочные пени после 10 лет судов

Екатеринбурженка заставила банк вернуть ошибочные пени после 10 лет судов

Сегодня, 15:49ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
Жительница Екатеринбурга смогла добиться возвращения денег по кредиту за ошибочные начисления банка. На это потребовалось около десяти лет.

Екатеринбурженка добилась возврата денег от «Долгового центра», который является дочерней компанией банка ВТБ. Женщина утверждала, что ей каждый месяц насчитывались пени, которые являлись ошибочными, пишет Е1.

С 2010 года жительница Екатеринбурга постоянно судилась с «Долговым центром», однако, справедливости удалось добиться только в 2021 году. Ранее Банк ВТБ пообещал подробно разобраться в данной ситуации и урегулировать вопрос.

Как и сообщалось ранее, компания «Долговой центр» пересчитала сумму кредитной задолженности заемщика, также были отменены все пени и штрафы, начисленные по состоянию на начало 2021 года. Вопрос с выплатой денежной компенсации за несвоевременное исполнение решения суда также полностью урегулирован,рассказала пресс-служба Банка ВТБ.

Напомним, жительница Екатеринбурга взяла кредит еще в 2007 году. Женщина выиграла больше десяти судов, однако, пени продолжали начисляться.

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