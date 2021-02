Владелец кафе из Екатеринбурга судится со Сбербанком из-за требования вернуть кредит

Владелец кафе «Подсолнухи» из Екатеринбурга подал в суд на Сбербанк из-за требования вернуть «коронавирусную» господдержку.

Причиной иска стало требование банка вернуть льготный кредит в сумме один миллион рублей, который предприниматель получил на льготных условиях в рамках государственной поддержки во время пандемии COVID-19. Сегодня Арбитражный суд Свердловской области принял мое исковое по этому делу,написал владелец кафе Андрей Семенов на своей странице в Facebook. Напомним, по условиям кредита Семенов должен был сохранить 80% численности работников по состоянию на 1 июня. После изменения законодательства сроки перенесли на май. В итоге Сбербанк направил предпринимателю требование о возврате кредита. Уральский бизнесмен пожаловался на требование банка вернуть «ковидный» кредит

