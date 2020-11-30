На Урале клиентка отсудила у банка 76 тысяч рублей за досрочно погашенный кредит

В 2019 году женщина оформила кредит на пять лет, а также подписала заявление на присоединение к программе коллективного страхования, которое обошлось в 108 тысяч рублей. Данная сумма получилась из объединения комиссии банка и выплат страховой премии в страховую компанию. Спустя несколько месяцев клиентка погасила кредит, вместе с этим прекратив договор страхования, и обратилась в банк с просьбой вернуть уплаченную страховую премию за неиспользованный период времени. Организация отказалась возвращать 106 тысяч рублей.