На Урале клиентка отсудила у банка 76 тысяч рублей за досрочно погашенный кредит

В Екатеринбурге жительница Режа выиграла суд у Россельхозбанка, в котором брала кредит, который досрочно погасила.

Суд принял решение обязать банк вернуть клиентке комиссию в размере 76 тысяч рублей, которую взяли за подключение к коллективному договору страхования. На самом же деле сумма страховки была в два раза меньше комиссии и составляла 33 тысячи рублей, сообщил Е1 юрист, представляющий интересы клиентки. В 2019 году женщина оформила кредит на пять лет, а также подписала заявление на присоединение к программе коллективного страхования, которое обошлось в 108 тысяч рублей. Данная сумма получилась из объединения комиссии банка и выплат страховой премии в страховую компанию. Спустя несколько месяцев клиентка погасила кредит, вместе с этим прекратив договор страхования, и обратилась в банк с просьбой вернуть уплаченную страховую премию за неиспользованный период времени. Организация отказалась возвращать 106 тысяч рублей. В результате, адвокату женщины удалось взыскать 32 тысячи рублей у страховой компании и 76 тысяч рублей у банка. Банк на этом зарабатывает. Им мало процентов по кредитам, они выдумывают еще услуги по подключению к программе страхования,отметил адвокат. Однако, если в документе, который подписал клиент, были указаны все условия, взыскать ничего не получится. Приходите вы в банк пластиковую карточку получить, подписываете заявление, а там написано, что вы соглашаетесь на условия дистанционного банковского обслуживания, комплексного банковского обслуживания, и стоят ссылки на множество разных документов, которые вам никто не дает почитать,в завершении сказал адвокат. Напомним, в Екатеринбурге «Почта Банк» отказывается платить местному жителю, на которого ошибочно был оформлен кредит на семь тысяч рублей. На Урале банк отказывается платить клиенту за ошибочно оформленный кредит на «Айфон»

