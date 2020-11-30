На Урале клиентка отсудила у банка 76 тысяч рублей за досрочно погашенный кредит

На Урале клиентка отсудила у банка 76 тысяч рублей за досрочно погашенный кредит

Сегодня, 16:29ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге жительница Режа выиграла суд у Россельхозбанка, в котором брала кредит, который досрочно погасила.

Суд принял решение обязать банк вернуть клиентке комиссию в размере 76 тысяч рублей, которую взяли за подключение к коллективному договору страхования. На самом же деле сумма страховки была в два раза меньше комиссии и составляла 33 тысячи рублей, сообщил Е1 юрист, представляющий интересы клиентки.

В 2019 году женщина оформила кредит на пять лет, а также подписала заявление на присоединение к программе коллективного страхования, которое обошлось в 108 тысяч рублей. Данная сумма получилась из объединения комиссии банка и выплат страховой премии в страховую компанию. Спустя несколько месяцев клиентка погасила кредит, вместе с этим прекратив договор страхования, и обратилась в банк с просьбой вернуть уплаченную страховую премию за неиспользованный период времени. Организация отказалась возвращать 106 тысяч рублей.

В результате, адвокату женщины удалось взыскать 32 тысячи рублей у страховой компании и 76 тысяч рублей у банка.

Банк на этом зарабатывает. Им мало процентов по кредитам, они выдумывают еще услуги по подключению к программе страхования,отметил адвокат.

Однако, если в документе, который подписал клиент, были указаны все условия, взыскать ничего не получится.

Приходите вы в банк пластиковую карточку получить, подписываете заявление, а там написано, что вы соглашаетесь на условия дистанционного банковского обслуживания, комплексного банковского обслуживания, и стоят ссылки на множество разных документов, которые вам никто не дает почитать,в завершении сказал адвокат.

Напомним, в Екатеринбурге «Почта Банк» отказывается платить местному жителю, на которого ошибочно был оформлен кредит на семь тысяч рублей.

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