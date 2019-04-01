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Лифты в здании свердловского правительства будут заменены за 900 тысяч
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Лифты в здании свердловского правительства будут заменены за 900 тысяч

Вчера, 13:34ОбществоФото: flickr.com
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