Лифты в здании свердловского правительства будут заменены за 900 тысяч
Вчера, 13:34ОбществоФото: flickr.com
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В здании правительства Свердловской области на улице Октябрьская площадь, 1 будут заменены 8 лифтов. На эти цели выделено 914 тысяч рублей, сообщает «Областная газета».
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По итогам оценки экспертов выявлен 31 пункт несоответствия оборудования современным требованиям. Сроки использования лифтов продлены до 15 февраля 2020 года.
Управление зданиями правительства Свердловской области объявило конкурс на проектирование замены лифтов фирмы KONE. Финансирование будет осуществляться за счет регионального бюджета.
По условиям договора, подрядчик должен разработать проект замены восьми лифтов в течение 45 дней.
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