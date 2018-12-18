Проект по установке лифтов с пожарной сигнализацией апробируют в Нижнем Тагиле

Представители компании «Тагиллифт» подняли вопрос о выделении денежных средств на замену и установку лифтового оборудования в Нижнем Тагиле. По словам директора предприятия Гарри Полякова, в 2019 году на реконструкцию и замену подъемного оборудования необходимо порядка восьми миллионов рублей.

Министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов заметил, что Нижний Тагил занимает активную позицию в вопросе капремонта лифтового оборудования. Он также сообщил, что проект по замене лифтов, который сейчас апробируют на улице Степана Разина в Екатеринбурге, будет реализован и в Нижнем Тагиле. Новая подъемная система оборудована автоматической противопожарной сигнализацией и системой дымоотведения.