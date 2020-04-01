Губернатор Свердловской области рассказал о прогулках с детьми и доставке продуктов

Глава региона подчеркнул, что старшее поколение нуждается в помощи, но напомнил о необходимости заботиться и о безопасности пенсионеров, для доставки продуктов пожилым людям работают волонтеры.

Куйвашев призвал граждан воздержаться от поездок в другие города, а также не гулять с детьми. В случае, если на прогулку все-же было решено выйти, губернатор посоветовал «не бегать и держать дистанцию».

Глава региона посоветовал воздержаться также и от пробежек:

В сложившейся обстановке мы все пристально наблюдаем друг за другом, поэтому человек, решивший выйти на пробежку, становится примером для других. Таким образом, ваша пробежка в одиночестве может спровоцировать и других людей на аналогичные поступки.

Кроме того, по словам губернатора, помимо сотрудников Роспотребнадзора за эпидемиологической обстановкой начнут следить и силовики. Куйвашев напомнил, что за нарушение карантинного режима предусмотрена ответственность. Чтобы реже выходить из дома можно воспользоваться службами доставки. Они в регионе работают, как отмечает губернатор, и доставляют продовольственные и непродовольственные товары.