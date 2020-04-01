Руководители «Газовых сетей» в Красноуральске обвиняются в хищении 195 миллионов
Сегодня, 12:51ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Красноуральске в суд переданы материалы уголовного дела в отношении руководства теплоснабжающей компании «Главное управляющее предприятие «Газовые сети». Они обвиняются в хищении 195 миллионов рублей, информирует начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
По данным следствия, трое руководителей организации «Главное управляющее предприятие «Газовые сети» по предварительному сговору в период с 2015 по 2016 годы причинили материальный ущерб двум ресурсоснабжающим организациям. Компания собирала с населения деньги за оплату услуг по газо- электроснабжению. Потом через подконтрольные фирмы производила вывод средств, не перечисляя их поставщикам ресурсов.
Общая сумма ущерба составила порядка 195 миллионов рублей. На имущество фигурантов дела наложен арест. Имущество оценено в 60 миллионов рублей.
Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
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