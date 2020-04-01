Руководители «Газовых сетей» в Красноуральске обвиняются в хищении 195 миллионов

По данным следствия, трое руководителей организации «Главное управляющее предприятие «Газовые сети» по предварительному сговору в период с 2015 по 2016 годы причинили материальный ущерб двум ресурсоснабжающим организациям. Компания собирала с населения деньги за оплату услуг по газо- электроснабжению. Потом через подконтрольные фирмы производила вывод средств, не перечисляя их поставщикам ресурсов.