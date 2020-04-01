В Екатеринбурге планируют начать выпускать людей на улицу по QR-коду

Подобная система уже внедряется в Москве. Свободно передвигаться по улице смогут чиновники и силовики. Остальным категориям граждан для выхода нужно будет заказывать код для мобильного устройства. Делать это можно на сайте мэрии. Необходимо указывать свои данные, а также основание выхода из дома.