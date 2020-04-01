В Екатеринбурге планируют начать выпускать людей на улицу по QR-коду
Сегодня, 08:37ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Систему контроля граждан на время карантина могут ввести в Екатеринбурге. Предполагается, что для выхода из дома горожане будут использовать QR-код, об этом рассказал мэр Александр Высокинский в эфире телеканала «Студии-41».
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
Подобная система уже внедряется в Москве. Свободно передвигаться по улице смогут чиновники и силовики. Остальным категориям граждан для выхода нужно будет заказывать код для мобильного устройства. Делать это можно на сайте мэрии. Необходимо указывать свои данные, а также основание выхода из дома.
В случае задержания гражданина патрулем, если причина выхода нет будет совпадать с указанной, человека могут сопроводить домой, а также выписать штраф за нарушение карантина.
Напомним, вчера Госдумой был принят законопроект об уголовном наказании за нарушение пребывания на карантине.
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