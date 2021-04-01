О следах медведей у населенных пунктов просят сообщать жителей Свердловской области

О следах медведей у населенных пунктов жителей Свердловской области просят сообщать в Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира.

Из-за недостаточного количества пищи в лесах голодные медведи могут выйти к людям. Об этом в ходе пресс-конференции со СМИ заявил директор Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира в регионе Александр Кузнецов. По данным ведомства на территории Свердловской области в 2020 году было отстрелено 22 крупных хищника, чье поведение угрожало жителям деревень и сел. Ситуацию мы держим на контроле. Если граждане увидят медведя или обнаружат его следы, нужно срочно сообщить в департамент, чтобы предотвратить трагедию, обратился к свердловчанам Кузнецов. Он сообщил, что с 1 апреля по 1 июня на Среднем Урале предусмотрен сезон спортивно-любительской охоты. Напомним, охотники уже начали получать разрешения на добычу пернатой дичи в Свердловской области. Сезон весенней охоты начинается с 15 апреля.

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