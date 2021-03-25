Разрешения на добычу птиц начали получать охотники Свердловской области

Разрешения на добычу птиц начали получать охотники Свердловской области

Сегодня, 20:53ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Охотники начали получать разрешения на добычу пернатой дичи в Свердловской области. Таким образом, весенний сезон охоты начинается с 15 апреля. Об этом на пресс-конференции агентства ТАСС заявил директор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Александр Кузнецов.

На юго-востоке и юго-западе области охота разрешена с 25 апреля по 4 мая. Охота на находящихся в собственности уральцев диких уток возможно с 15 апреля по 14 мая. В северных территориях сезон стартует с 5 мая по 14 мая (с 25 апреля по 4 мая открывается охота на диких уток).

Также на Урале в весенний сезон будет возможность охотиться на селезней уток, самцов глухарей и тетеревов, вальдшнепа. С 1 апреля откроется охота на медведя, а до 30 апреля разрешается регулирование численности волков.

Напомним, жители региона, выходя на охоту, должны придерживаться правил, установленных приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ № 477 «Об утверждении правил охоты» от 24.07.2020 года, вступающего в силу с 01.01.2021 года.

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