«Справедливая Россия» предложила провести амнистию заключенных на фоне пандемии

Предложение Миронов выдвинул в ходе онлайн-общения к омбудсмену Татьяне Москальковой. По его мнению, осужденных за преступления небольшой тяжести и тех, кто имеет инвалидность, следует отпускать из колоний по УДО.

По словам Миронова, колонии являются потенциальными эпицентрами распространения болезни. Заключенных он предложил отпускать под залог или помещать их под домашний арест.