«Справедливая Россия» предложила провести амнистию заключенных на фоне пандемии
Сегодня, 11:24ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил разгрузить колонии в связи с пандемией COVID-19, пишет «Российская газета».
Сюжеты: Коронавирус
Предложение Миронов выдвинул в ходе онлайн-общения к омбудсмену Татьяне Москальковой. По его мнению, осужденных за преступления небольшой тяжести и тех, кто имеет инвалидность, следует отпускать из колоний по УДО.
По словам Миронова, колонии являются потенциальными эпицентрами распространения болезни. Заключенных он предложил отпускать под залог или помещать их под домашний арест.
Татьяна Москалькова отметила, что подобную практику можно осуществлять, если у человека положительные характеристики и существуют основания для досрочного освобождения. По ее словам, первый такой опыт сейчас получен в Свердловской области.
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