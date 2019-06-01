Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
#домахорошо
Экс-чиновник мэрии Екатеринбурга за свой счет вывез мусор из сквера
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
90989a164ed92589158e51678eb1b29d04478594 720

Экс-чиновник мэрии Екатеринбурга за свой счет вывез мусор из сквера

Сегодня, 14:12ОбществоФото: личная страница Сергея Новгородова в Facebook
Читайте
также
Многоимущие. ТОП-100 богатых людей Нижнего Тагила
Доживут ли ваши суставы до старости
«Это высокотехнологичный объект, а не просто кабинеты, жалюзи и окна»