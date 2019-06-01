Экс-чиновник мэрии Екатеринбурга за свой счет вывез мусор из сквера
Сегодня, 14:12ОбществоФото: личная страница Сергея Новгородова в Facebook
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В Екатеринбурге бывший сотрудник мэрии Сергей Новгородов самостоятельно вывез мусор из сквера, не дождавшись пока это сделает мэрия города. Об этом он написал в своей странице в соцсети.
Сюжеты: Екатеринбург
Сергей Новгородов пояснил, что в Историческом сквере на Плотинке на протяжении нескольких лет лежат пеноблоки, оставшиеся от уличного кафе.
Все воюют за сквер, в котором я вообще никогда не гулял, а вот то, как выглядит место, где я постоянно гуляю, меня не устраивает, написал экс-чиновник.
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По словам екатеринбуржца, он обратился в мэрию города, но там в вывозе строительного мусора ему отказали. Сам Новгородов проработал в администрации 10 лет, сейчас у него свой бизнес.
Я психанул! Понял, что это полный бред, что 5-7 лет это все тут лежало и по ходу всем «хозяйственникам» города все равно, написал Сергей Новгородов.
После этого мужчина за свой счет нанял КамАЗ и грузчиков, которые вывезли все блоки.
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