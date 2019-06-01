Экс-чиновник мэрии Екатеринбурга за свой счет вывез мусор из сквера

Сергей Новгородов пояснил, что в Историческом сквере на Плотинке на протяжении нескольких лет лежат пеноблоки, оставшиеся от уличного кафе.

Все воюют за сквер, в котором я вообще никогда не гулял, а вот то, как выглядит место, где я постоянно гуляю, меня не устраивает, написал экс-чиновник.

По словам екатеринбуржца, он обратился в мэрию города, но там в вывозе строительного мусора ему отказали. Сам Новгородов проработал в администрации 10 лет, сейчас у него свой бизнес.

Я психанул! Понял, что это полный бред, что 5-7 лет это все тут лежало и по ходу всем «хозяйственникам» города все равно, написал Сергей Новгородов.