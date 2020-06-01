Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам по случаю Дня защиты детей
Сегодня, 12:40ОбществоФото: kremlin.ru
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В честь Международного дня защиты детей президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам, сообщается на сайте Кремля.
Он отметил, что праздник призван привлечь внимание общественности к проблемам, касающихся защиты детей, а также улучшения системы образования и охраны здоровья.
В послании сказано, что основными приоритетами являются воспитание детей и укрепление семейных ценностей.
Глава государства добавил, что несмотря на отмену мероприятий из-за коронавируса, они состоятся, но когда угроза распространения вируса исчезнет.
Напомним, ранее глава Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил уральцев с праздником. Кроме того, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев также поздравил жителей города.
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