Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам по случаю Дня защиты детей

Он отметил, что праздник призван привлечь внимание общественности к проблемам, касающихся защиты детей, а также улучшения системы образования и охраны здоровья.

В послании сказано, что основными приоритетами являются воспитание детей и укрепление семейных ценностей.

Глава государства добавил, что несмотря на отмену мероприятий из-за коронавируса, они состоятся, но когда угроза распространения вируса исчезнет.