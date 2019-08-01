В Нижнем Тагиле будет создано отделение движения «Попечительство народной трезвости»
Сегодня, 18:20ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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С инициативной создания «Попечительства народной трезвости» к администрации города обратилась Нижнетагильская епархия, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Вопросы по созданию отделения общественно-государственного движения обсуждались сегодня на совещании в мэрии Нижнего Тагила. Подобные отделения уже открыты в нескольких муниципалитетах округа. Об этом рассказал руководитель отдела по утверждению трезвости и профилактике зависимостей епархии Георгий Дьячков.
Заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров предложил к 15 августа подготовить предложения по составу совета и плану мероприятий на 2019 год.
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