В Нижнем Тагиле будет создано отделение движения «Попечительство народной трезвости»

Вопросы по созданию отделения общественно-государственного движения обсуждались сегодня на совещании в мэрии Нижнего Тагила. Подобные отделения уже открыты в нескольких муниципалитетах округа. Об этом рассказал руководитель отдела по утверждению трезвости и профилактике зависимостей епархии Георгий Дьячков.