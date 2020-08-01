В Туле найдены останки погибшего во время ВОВ солдата из Нижнего Тагила
Сегодня, 12:29ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Туле поисковики нашли останки 10 солдат РККА, погибших в 1942 году. В одном из солдатских медальонов — записка на обрывке листа с адресом в Нижнем Тагиле, сообщает «Московский комсомолец».
Сюжеты: Нижний Тагил
Останки вместе со снаряжением нашли в трех воронках. Сохранились три медальона. Один из них оказался пустым, во втором половина стандартного бланка, но данные невозможно разобрать, в третьем нашли записку с адресом в Нижнем Тагиле.
Поисковики обследовали места боёв 110-й стрелковой бригады, Белёвский район, граница Тульской и Калужской областей.
В 2018 году на Кубани нашли останки тагильчанина Дмитрия Николаевича Деткова. Он был летчиком и погиб во время боев 29 августа 1942 года. 8 мая 2019 года останки торжественно захоронили на Центральном кладбище.
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