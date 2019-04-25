В Нижнем Тагиле захоронят останки погибшего во время ВОВ советского летчика

Останки обнаружили в апреле 2018 года поисковиками отряда «Кубанский плацдарм» во время проведения работ на месте падения советского Ил-2. Личность погибшего установили по номерным деталям самолета. Им оказался Дмитрий Николаевич Детков, который был призван на фронт Нижнетагильским военкоматом и погиб 29 августа 1942 года. На момент крушения летчику было 24 года.