Евгений Куйвашев побывал на открытии двух новых уральских школ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев побывал на открытии двух новых школ региона. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Губернатор поздравил всех жителей области с Днём знаний. Очень рад, что эпидемиологическая обстановка позволила ученикам и учителям вернуться к привычному формату занятий в школахсказал Евгений Куйвашев Он посетил две новые школы: в городе Арамиль и в микрорайоне Солнечный Екатеринбурга. Каждая из этих школ рассчитана на 1000 учеников, в них установлено современное мультимедийное и спортивное оборудование. Также губернатор отметил, что к учебному году был закончены все работы в центре образования «Аксиома» в Каменске-Уральском на 1275 мест, открылась школа № 9 в Ревде на 500 мест, а также школа № 6 в Невьянске на 1000 мест. Завершено строительство новых школ в Верхней Пышме, в Кушве и в Екатеринбурге. Финансирование для строительства идет в основном из местного и областного бюджетов, но, по словам Куйвашева, делается все возможное для привлечения средств из федеральной казны. Напомним, что сегодня мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил жителей с Днем знаний и посетил две школы, где провел открытые уроки. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев пообещал парад отличившимся школьникам

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter