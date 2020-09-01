Губернатор Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днём знаний

По словам губернатора, созданы все условиях для комфортной и безопасной учёбы. В школах появились бесконтактные термометры, тепловизоры и рециркуляторы воздуха.
Образовательные учреждения оснащают современным оборудованием, в сельских территориях открываются центры цифрового и гуманитарного образования «Точка роста».
Также губернатор благодарит учителей и отмечает, что школьники с радостью возвращаются в школу после продолжительного дистанционного образования.
По словам председателя Заксобрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной, несмотря на пандемию коронавируса, педагоги достойно подготовились к новому учебному году.
В Свердловской области продолжается реализация национального проекта «Образование». Выполняются все поручения президента Владимира Путина. В этом году открылись девять новых школ в Екатеринбурге, Невьянске, Арамиле, Ревде и Каменске-Уральском.
Напомним, что День знаний в школах пройдёт без праздничных линеек. Вместо них пройдут классные часы, посвящённые 75-летию Победы.