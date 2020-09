Губернатор Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днём знаний

Официальные поздравления получили сегодня жители Свердловской области от губернатора Евгения Куйвашева и председателя регионального Заксобрания Людмилы Бабушкиной, сообщает «Областная газета».

По словам губернатора, созданы все условиях для комфортной и безопасной учёбы. В школах появились бесконтактные термометры, тепловизоры и рециркуляторы воздуха. Образовательные учреждения оснащают современным оборудованием, в сельских территориях открываются центры цифрового и гуманитарного образования «Точка роста». Также губернатор благодарит учителей и отмечает, что школьники с радостью возвращаются в школу после продолжительного дистанционного образования. По словам председателя Заксобрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной, несмотря на пандемию коронавируса, педагоги достойно подготовились к новому учебному году. В Свердловской области продолжается реализация национального проекта «Образование». Выполняются все поручения президента Владимира Путина. В этом году открылись девять новых школ в Екатеринбурге, Невьянске, Арамиле, Ревде и Каменске-Уральском. Напомним, что День знаний в школах пройдёт без праздничных линеек. Вместо них пройдут классные часы, посвящённые 75-летию Победы.

