Волонтеры объявили сборы на поиски пропавшего 74-летнего грибника в Нижнем Тагиле

Волонтеры объявили сборы на поиски пропавшего 74-летнего грибника в Нижнем Тагиле

Сегодня, 14:51ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Поисковой отряд «Лиза Алерт» объявил сбор на поиски пропавшего в лесу 74-летнего грибника Виталия Пишукова, сообщается в группе отряда во ««Вконтакте».

Сбор будет проходить вечером в 21.00. Место — коллективный сад «Ивушка».

В отряде отметили, что желающие принять участие в поисках должны быть одеты в соответствии с лесными условиями. С собой обязательно нужно взять питье, перекус и сменную одежду.

Желающие принять участие в поисках могут обратиться к инфоргу Василию по номеру телефона +79667020149 или Герману по номеру +79630313817.

26 августа мужчина ушел в лес недалеко от сада «Ивушка» за грибами и не вернулся. Вечером в тот же день супруга пропавшего обратилась с заявлением в полицию.

Photo:поисковой отряд "Лиза Алерт"

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