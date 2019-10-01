Минкульт оставил «Ночь музыки» в Екатеринбурге без гранта на 2020 год

В этот раз среди получателей средств нет фестиваля Ural Music Night, который получил средства в прошлом году. Причина отсутствия средств в том, что фестиваль взят под патронат главы региона.

Сам директор фестиваля Евгений Горенбург комментариев по данному поводу пока не дает.

В 2019 году на 80 площадках «Ночи музыки», которая проходила уже в пятый раз, выступили тысячи музыкантов. А количество посетителей превысило 300 тысяч человек.