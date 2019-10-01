Минкульт оставил «Ночь музыки» в Екатеринбурге без гранта на 2020 год
Сегодня, 13:19ОбществоФото: pixabay.com
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Министерство культуры на своем сайте опубликовало предварительный список организаций в сфере культуры, которые в 2020 году получат гранты губернатора на общую сумму в 50 миллионов рублей. Наименования каждой компании представлены в тексте проекта, сообщает Znak.com.
Сюжеты: Екатеринбург
В этот раз среди получателей средств нет фестиваля Ural Music Night, который получил средства в прошлом году. Причина отсутствия средств в том, что фестиваль взят под патронат главы региона.
Сам директор фестиваля Евгений Горенбург комментариев по данному поводу пока не дает.
В 2019 году на 80 площадках «Ночи музыки», которая проходила уже в пятый раз, выступили тысячи музыкантов. А количество посетителей превысило 300 тысяч человек.
После завершения «Ночи музыки» губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил Евгению Горенбургу подготовить новый фестиваль к Универсиаде-2023.
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