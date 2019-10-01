На территории «Екатеринбург-Сити» появится исторический кластер
Сегодня, 19:42ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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УГМК пересмотрела концепцию застройки «Екатеринбург-Сити». Вместо строительства небоскребов, компания займётся реставрацией объектов культурного наследия, пишет Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Гендиректор ООО «Екатеринбург-СИТИ» Евгений Мордовин рассказал, что компания создаст кластер, главной достопримечательностью которого станет усадьба и сад Казанцева. Также он добавил, что в Екатеринбурге впервые реализуется подобный проект.
Концепция гармоничного сочетания памятников архитектуры прошлых столетий с современными высокотехнологичными зданиями и развитой инфраструктурой реализуется в Екатеринбурге впервые, она уникальная для города, сказал он.
В компании считают застройку территории небоскребами неэффективной. Территория относится к зоне деловой застройки, поэтому построить жилые дома на ней не удастся.
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