На территории «Екатеринбург-Сити» появится исторический кластер

Гендиректор ООО «Екатеринбург-СИТИ» Евгений Мордовин рассказал, что компания создаст кластер, главной достопримечательностью которого станет усадьба и сад Казанцева. Также он добавил, что в Екатеринбурге впервые реализуется подобный проект.

Концепция гармоничного сочетания памятников архитектуры прошлых столетий с современными высокотехнологичными зданиями и развитой инфраструктурой реализуется в Екатеринбурге впервые, она уникальная для города, сказал он.