2 октября в Нижнетагильском драматическом театре состоится премьера пьесы «Демидовы. Версия», пишет «Тагильский рабочий».

Сценарий описывает историю появления заводов и судьбу известной династии. Возрастное ограничение для посетителей 12+. Photo: «Тагильский рабочий» Премьера ознаменует начало особого театрального сезона, приуроченного к 75-летию театра, которое будет отмечаться в мае 2021 года. Организаторы обещают посетителям много сюрпризов. Напомни, в августе в театре Драмы Нижнего Тагиле проводились экспериментальные выступления под руководством приезжих режиссёров. Ножницы. Изобилие. Молоко. Такого безбашенного абсурда тагильская Драма ещё не видела

