В Кольцово из-за тумана задерживаются рейсы

В Кольцово из-за тумана задерживаются рейсы

Сегодня, 09:56ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
1 октября вылетающие и прибывающие рейсы в аэропорт Екатеринбурга задерживаются до 8,5 часов.

По данным Znak, рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга задержались из-за неблагоприятных метеорологических условий. Время ожидания составило от 3 до 6 часов.

«Областная газета» пишет, что отложен ряд вылетов из аэропорта. 12 рейсов не могут отправиться по назначению, из них шесть в Москву. Также пассажиры ожидают отправления в Санкт-Петербург, Сочи, Ростов-на-Дону и Душанбе. Последним придется прождать вылета 8,5 часов.

Напомним, 22 сентября в Кольцово задержали три рейса. Причиной послужил густой туман в регионе.

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