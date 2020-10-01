В Кольцово из-за тумана задерживаются рейсы

«Областная газета» пишет, что отложен ряд вылетов из аэропорта. 12 рейсов не могут отправиться по назначению, из них шесть в Москву. Также пассажиры ожидают отправления в Санкт-Петербург, Сочи, Ростов-на-Дону и Душанбе. Последним придется прождать вылета 8,5 часов.