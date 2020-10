В Кольцово из-за тумана задерживаются рейсы

1 октября вылетающие и прибывающие рейсы в аэропорт Екатеринбурга задерживаются до 8,5 часов.

По данным Znak, рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга задержались из-за неблагоприятных метеорологических условий. Время ожидания составило от 3 до 6 часов. «Областная газета» пишет, что отложен ряд вылетов из аэропорта. 12 рейсов не могут отправиться по назначению, из них шесть в Москву. Также пассажиры ожидают отправления в Санкт-Петербург, Сочи, Ростов-на-Дону и Душанбе. Последним придется прождать вылета 8,5 часов. Напомним, 22 сентября в Кольцово задержали три рейса. Причиной послужил густой туман в регионе. В екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за тумана задерживаются рейсы

