Погибший под Нижним Тагилом срочник из Тюмени будет похоронен с воинскими почестями

Солдат-срочник из села Бердюжье Тюменской области Иван Катлинских, который погиб под Нижним Тагилом, будет похоронен на своей родине с воинскими почестями.

Об этом заявил знакомый с ситуацией источник. Инсайдер рассказал, что родители смогут получить тело солдата в ближайшее время, пишет Ура.ру. Во время церемонии прощания будет звучать гимн России и дан огневой залп. Также с прощальным словом выступит представитель вооруженных сил страны. Напомним, гибель двух солдат в 42-й Тагильской ракетной дивизии вызвала широкий резонанс в обществе. Один срочник погиб от удара током во время учений, второй застрелился. Свои версии, что могло случиться, TagilCity.ru рассказали бывший солдат-срочник, военный юрист и источник редакции в ЗАТО Свободный. Дедовщина, незрелая психика, проверка: что привело к смерти двух солдат под Тагилом?

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