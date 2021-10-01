Погибший под Нижним Тагилом срочник из Тюмени будет похоронен с воинскими почестями

Погибший под Нижним Тагилом срочник из Тюмени будет похоронен с воинскими почестями
Погибший под Нижним Тагилом срочник из Тюмени будет похоронен с воинскими почестями
Сегодня, 22:20ОбществоФото: 1MI
Солдат-срочник из села Бердюжье Тюменской области Иван Катлинских, который погиб под Нижним Тагилом, будет похоронен на своей родине с воинскими почестями.

Об этом заявил знакомый с ситуацией источник. Инсайдер рассказал, что родители смогут получить тело солдата в ближайшее время, пишет Ура.ру. Во время церемонии прощания будет звучать гимн России и дан огневой залп. Также с прощальным словом выступит представитель вооруженных сил страны.

Напомним, гибель двух солдат в 42-й Тагильской ракетной дивизии вызвала широкий резонанс в обществе. Один срочник погиб от удара током во время учений, второй застрелился. Свои версии, что могло случиться, TagilCity.ru рассказали бывший солдат-срочник, военный юрист и источник редакции в ЗАТО Свободный.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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